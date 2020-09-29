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المشير خليفة حفتر ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن مجلس الوزراء الكويتى، تعيين الشيخ نواف الأحمد، ولى العهد الكويتى، أمير الكويت، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد، وقال مجلس الوزراء الكويتى، إن وفاة الشيخ صباح في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت ، متابعا: أفنى حياته في تحقيق إنجازات لا تنسى خدمة العروبة والإنسان والسلام.

وأضاف مجلس الوزراء الكويتى، خلال كلمة ألقاها وزير الداخلية الكويتى، أن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسي، متابعا: ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت.

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