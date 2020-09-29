شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الشيخ صباح الأحمد يتصدر "الترند" فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر "الترند" على موقع التواصل تويتر في دولة الكويت ، رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمر دولة الكويت، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتصدر وسم #الشيخ-صباح-الأحمد-الصباح ، الترند على موقع تويتر ، تلاه ترند (جنات الخلد)، ثم ترند #أمير-الإنسانية، وأيضا ترند #الشيخ-صباح-في-ذمة-الله.

وتوالت التعليقات في مختلف الدول العربية والعلم على الترندات سالفة الذكر، حيث نعى رواد موقع التواصل تويتر ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، داعين الله –العلى القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح منذ قليل، الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت.