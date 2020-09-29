شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعزى الشعب الكويتى فى وفاة الشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه للشعب الكويتى فى وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وتواصل نعى قادة الدول للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 91 عاما، حيث قال ملك البحرين حمد بن عيسى: برحيل الشيخ صباح فقدنا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، فيما قال مرزوق رئيس البرلمان الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد سيؤدي غدا اليمين الدستورية أميرا للبلاد، موضحا أن مجلس الأمة ينعقد غدا تمهيدا لأداء الشيخ نواف الأحمد اليمين.

وأعرب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح، أمير الكويت، كما نعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فيما نعى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وقال رئيس الوزراء الهندي: الكويت والعالم فقدا قائدا محبوبا والهند خسرت صديقا مقربا.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.