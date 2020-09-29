شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يبعث برقية تعزية فى وفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان هيثم أعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الصباح الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله منازل جناته الخالدة مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان على فقدانه وألا يريهم مكروها في عزيز من بعده.

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