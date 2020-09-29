شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الشليمى: الشيخ نواف الأحمد أدار البلد بجدارة أثناء معالجة الشيخ الراحل بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فهد الشليمى، رئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام، إنه استقبل خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد بوافر الحزن، وأنه يعلم تماما أن الكويت مستقرة وهناك دستور يتم السير عليه.

وأضاف الدكتور فهد الشليمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ نواف الأحمد سوف يؤدى القسم صباح الغد، وتشير مواد الدستور أنه يتم اختيار ولى العهد الجديد بعد شهرين.

وأوضح رئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام، أن الشيخ نواف الأحمد أدار البلد بجدارة أثناء معالجة الشيخ صباح الأحمد بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه قال إنه لا مكان للفاسدين، ونحن مطمئنين على التمسك بالقانون والدستور.

وتابع: سوف يصلى على الأمير الراحل بعد صلاة العصر غدا الأربعاء، وسوف يقوم ولى العهد بجلسة القسم في تمام الساعة التاسعة صباحاً قبل مراسم دفن الشيخ صباح الأحمد.