شكرا لقرائتكم خبر عن تريند "قابوس بن سعيد" يتصدر تويتر فى عمان بعد وفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر تريند #قابوس-بن-سعيد، موقع تويتر في سلطنة عمان، وذلك بعد دقائق من إعلان خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث استذكر رواد موقع تويتر رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع العام الجارى.

وتوالت التعليقات على ترند قابوس بن سعيد، وقال أحد المعلقين: باتت الفجيعة مرتان في عام واحد ورحل الصديقان. وقال آخر: رحل الأبوان قابوس بن سعيد وصباح الأحمد. وقال أخر: رحم الله الفقيدين اللذين رحلا بسنة واحدة وكانا صديقان.

وأعلن الديوان الأميرى الكويتى مساء اليوم، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م.