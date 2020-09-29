نصر الله يؤكد أن ماكرون لا يمكن أن يكون "حاكما وواليا على لبنان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الثلاثاء، إن جماعته الشيعية ترحب بالجهود الفرنسية لمساعدة لبنان لكن هذا لا يعني أنها ستوافق على أي حكومة أو أن يتصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثل حاكم البلاد.
وقال حسن نصر الله في كلمة تلفزيونية "ما التزمنا بالموافقة على حكومة بأي شكل كان.. نحن رحبنا بالرئيس ماكرون عندما زار لبنان ورحبنا بالمبادرة الفرنسية ولكن لا على ان يكون مدعيا عاما ومحققا وقاضيا ومصدرا للأحكام ووصيا وحاكما وواليا على لبنان".
وأضاف إن حزب الله لا يزال مستعدا للحوار في إطار المبادرة الفرنسية لانتشال لبنان من الأزمة المالية، لكن ثمة حاجة إلى نهج جديد.
واتهم رؤساء وزراء لبنان السابقين، بمن فيهم سعد الحريري، بمحاولة استغلال التدخل الفرنسي لتسجيل نقاط سياسية.
وأضاف "ما كان معروضا خلال الشهر الماضي ليس حكومة إنقاذ وإنما حكومة يسميها نادي الحكومات السابقين... ويمثل فريقا سياسا واحدا في لبنان".
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