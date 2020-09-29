شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يعدد الأنجازات العربية للشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن رحيل الشيخ صباح الأحمد أحزنه كثيرًا، فهو حاكما مستنيرا مرنا، وينشر الود حوله.



وأضاف عمرو موسى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه كان دائما على الجانب الصحيح في التاريخ، وتابع قائلًا " اذكر له أنه بادر بأقتراح عقد قمة عربية لمناقشة الموضوعات التنموية الاقتصادية و التى يتطلب فيها تعاون لرفع مستوى الشعوب، وفتح باب التقدم الاقتصادى".

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وأشار موسى إلى، أنه ساهم فى انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربى كله، وكان هو أول من وضع رأس المال فى هذا الصندوق، وفتح الأعمال أمام صغار رجال الأعمال، وكان يدعم التعاون العربى المشترك بين الدول العربية متابعًا " : كان الشيخ صباح الأحمد على رأس أقطابه".

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قائلًا، "أذكر صمود الشيخ صباح الأحمد فى وجه الغزو العراقى، وكان له صمودا واضحًا، واستمع إلى الجامعة باهتمام، ويعطى فرصة للطرح والتعديلات والشروط السهلة، بينما كان وفد العراق فى هذا الوقت غير قادر على الاستيعاب، وكان لديه المقدرة الدبلوماسية للاستفادة من طلب عدد من الدول العربية بإعادة النظر في القضايا".