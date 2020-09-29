شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التيار الوطنى الحر يصف حديث ماكرون بشأن لبنان بالموضوعى والواقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان، موضوعي وواقعي، بعد توجيهه انتقادات للقوى السياسية بلبنان لفشلها في تشكيل الحكومة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس التيار الوطني الحر إن حديث الرئيس الفرنسى الأخير بناء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميمه مسؤولية الفشل على الجميع واتهامه الجميع بقبض الأموال، في إشارة إلى الفساد.

وأوضح رئيس التيار الوطني الحر أن على إيمانويل ماكرون أن يعرف عبر أرشيف الإدارة الفرنسية وعملها في لبنان، أن هناك سياسيين يقبضون الأموال وسياسيين لا يفعلون ذلك، مؤكدا أنه مستمر فى تحدى أجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي، مشددا حرصه على المبادرة الفرنسية بشأن لبنان ونجاحها.