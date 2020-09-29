شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن الحداد لرحيل أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد ثلاثة أيام أثر رحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وذكرت الاذاعة الموريتانية نقلا عن بيان للرئاسة أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء تم الاعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على امتداد التراب الوطني وذلك اثر وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

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