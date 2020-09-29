شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يحث سكان حى ببيروت على "التحرك الآن" بشأن مستودع لأسلحة حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جماعة حزب الله اللبنانية بتخزين أسلحة بجوار شركة غاز في حي سكني ببيروت وحث المواطنين على "التحرك الآن" بالاحتجاج على هذا المستودع.

وفي كلمة مسجلة مسبقا عبر الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حذر نتنياهو من أن مستودع الأسلحة في حي الجناح هو "المكان الذي يمكن أن يحدث فيه الانفجار التالي" في أعقاب الذي وقع في الرابع من أغسطس آب في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط نحو 200 قتيل.

وبات لبنان على شفا الانهيار بسبب أزمة مالية خانقة وفراغ سياسي أعقب استقالة الحكومة المؤقتة على وقع انفجار أغسطس والذي أنحت السلطات باللوم فيه على نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي تم تخزينها لسنوات في ظروف سيئة.

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وقال نتنياهو "أقول لسكان الجناح إن عليكم أن تتحركوا الآن. عليكم أن تحتجوا على ذلك . لأنه إذا انفجر هذا الشيء ستكون تلك مأساة أخرى".

وأضاف "أقول لشعب لبنان إن إسرائيل لا تريد لكم أي ضرر. لكن إيران تريد".

وقال "إيران وحزب الله يعرضاكم أنتم وعائلاتكم لخطر جسيم. وما يتعين عليكم أن توضحوه هو أن ما يفعلوه غير مقبول. يجب أن تقولوا لهم اهدموا هذه المستودعات".