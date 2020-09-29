شكرا لقرائتكم خبر عن المهام المشتركة فى العراق: نواصل تقديم المعلومات للقوات العراقية فى الحرب على داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد واين ماروتو، المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في العراق، إن التحالف العربى ضد داعش يواصل مهامه العسكرية في العراق بطلب من الحكومة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث، منذ قليل. وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في العراق: "سنواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية في الحرب على داعش".

وفى وقت سابق أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحكومة تعمل على ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية، مشددا على أن العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين على أرضه.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن "صالح استقبل، اليوم /الثلاثاء/ وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له، وشدد على سعي بلاده لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع إيطاليا في المجالات كافة، والعمل معا في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد".

وأشاد الرئيس العراقي بدور القوات الإيطالية، ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، المساندين للقوات المسلحة العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الانسانية والخدمية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لاسيما في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وتطوير قدراتها القتالية.