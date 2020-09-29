شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بليبيا: محادثات الغردقة دليل على نجاح عملية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية بليبيا أن محادثات الغردقة دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فتحى المريمى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر لها حق التدخل معنا في محاربة الإرهاب ومحاربة المرتزقة حفاظا على أمنها وأمن ليبيا، متابعا: "نحن الأن جميعا متفقون على أنه لا وجود لأى أجنبى في ليبيا".

وذكر المريمي، فى وقت سابق، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة ستتولى مهمة الأمن في سرت، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأقاليم الثلاث تتولى مهمة الأمن وحماية السلطة الجديدة في سرت.