شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم ، تسجيل 2076 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 121183 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2477303 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2152 حالة، كما تم تسجيل 2785 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 100253.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.