شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: الأمير صباح كرس حياته من أجل الأمة العربية وكان محبا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد صالح الذوبخ، سفير الكويت في القاهرة: "إننا فقدنا قائداً وأميرا للإنسانية، حيث قضى حياته في خدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية وقضايا المجتمع الدولى".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى نشأت الديهى: "فقدنا رجلاً كرس حياته من أجل شعبه ووطنه وأمته العربية"، مشيرا إلى أن الأمير صباح تحلى بصفات كثيرة من أهمها الحكمة والسعى على حل كافة مشاكل الأمة، كما تحلى بالطيبة والأخلاق العالية، وتحلى بحبه لوطنه وأمته العربية وبحبه على وجه الخصوص مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وتابع: "فقدنا هذا الرجل العظيم في هذا الزمن الذى لا نعرف إلى أين سيؤدى بنا، فقدنا رجلا يبكيه العالم الآن من خلال التعازى".

ورحل عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عاما بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.