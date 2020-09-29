شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث باتصال مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية، وفقا لخبر عادل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق عزى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أسرة آل الصباح والشعب الكويتي فى وفاة الشيخ صباح أمير الكويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ورحل عن عالمنا منذ قليل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

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