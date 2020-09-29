الأمين العام لمجلس التعاون ينعى أمير الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الثلاثاء/، مقدماً تعازيه ومواساته إلى أسرة آل صباح وقادة دول المجلس والشعب الكويتي وأبناء دول مجلس التعاون كافة.

وأعرب الحجرف -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.

وقال "إن العالم فقد بوفاته رائد التنمية، ساعيا دوما بالخير والمحبة والسلام، هادفا إلى تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين شعوب العالم، ولم يدخر -رحمه الله- وسعا من أجل خير الإنسانية جمعاء"، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه عن شعبه وأمته خير الجزاء.



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