شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى: برحيل الشيخ صباح نودع قائدا فذا نافذ البصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد ولد الغزواني، الرئيس الموريتاني، إنه برحيل الشيخ صباح الأحمد نودع قائدا فذا نافذ البصيرة دائم التحلي بالاعتدال والحكمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن مجلس الوزراء الكويتى، تعيين الشيخ نواف الأحمد، ولى العهد الكويتى، أمير الكويت، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد، وقال مجلس الوزراء الكويتى إن وفاة الشيخ صباح في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت، متابعا: "أفنى حياته في تحقيق إنجازات لا تنسى خدمة العروبة والإنسان والسلام".

وأضاف مجلس الوزراء الكويتى، خلال كلمة ألقاها وزير الداخلية الكويتى، أن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسي، متابعا: "ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت".

وقال مجلس الوزراء الكويتى، إن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسي، كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الحداد الرسمي لمدة 40 يوما على وفاة الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.