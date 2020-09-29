شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى كويتى: الشيخ صباح الأحمد ترك بصمة كبيرة فى العلاقات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عبد الواحد خلفان، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الذي وافته المنية اليوم قائلا: "نشهد يوما حزينا في تاريخ الكويت بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.. ترك بصمات كثيرة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية على الصعيد العربى والدولى وكان له بصمات كبيرة خلال مشاركته فى المؤتمرات الدولية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "تعازينا إلى الأمة العربية والإسلامية، وأمير الكويت، كان ينشر الخير طوال فترة حكمه للكويت.. والعلاقات المصرية الكويتية عميقة وكانت وما زالت العلاقات بين البلدين فى قمة التميز والانفتاح".

وتابع: "الأمير صباح الأحمد كان يؤمن بأن مصر دولة عربية كبيرة وكان يحرص على توطيد العلاقات معها.. والعلاقات المصرية الكويتية متميزة وهى علاقة استراتيجية تاريخى ليست وليدة اليوم، وعلى علم بأن الشعب المصرى يشعر بالحزن الكبير على وفاة أمير الكويت".