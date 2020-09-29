شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش ينعى أمير الكويت : قائد بارز حصل على تقدير دولي لحكمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة ، عن حزنه العميق لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في بيان أعلن عنه ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام

وقال جوتيريش كان سموه رجل دولة متميزاً وإنسانياً بارزاً ساهم في بناء جسور التفاهم في منطقة الخليج وخارجها. وبذلك حصل الشيخ صباح الأحمد على تقدير دولي لحكمته وكرمه وإنجازاته في بناء الدولة والدبلوماسية الوقائية. كقائد بارز ، كان يحظى بتقدير كبير من قبل شعب الكويت.

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وأضاف جوتيريش كصديق مقرب للأمم المتحدة ، سعى سموه دائمًا إلى تعزيز العلاقات من أجل الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم.

ولفت البيان إلى أنه يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة المتحده بأحر التعازي لأسرة سموه ولحكومة وشعب الكويت.