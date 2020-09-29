جاء ذلك في كلمة نشرتها قناة "المنار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رد فيها نصر الله، على ما صرح به نتنياهو قبل قليل، حينما ادعى أن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وقال الأمين العام لحزب الله: "أدعو وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو وادعى وجود صواريخ فيها، ليشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء، وسنسمح لوسائل الإعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".
وأضاف نصر الله "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز، ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا".
وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوم به حزبه "هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله: ندعو وسائل الإعلام لزيارة "منشأة الصواريخ المزعومة" ليكتشف العالم كذب نتنياهو على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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