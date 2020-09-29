«الجوازات» توضح خطوات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية. وأوضحت الجوازات خطوات الخدمة كما يلي: 1- الدخول على حسابك في أبشر. 2- من أيقونة خدماتي انقر عل خدمات. 3- اختيار الجوازات. 4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات. Advertisements 5- اختيار طلب جديد. 6- اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات). اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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