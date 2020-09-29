شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة ومكة تسجل أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما يتوقع، بمشيئة الله، تكون السحب الرعية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة. أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد أن تسجل مكة المكرمة 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 17 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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