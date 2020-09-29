YouTube.com
وأكدت الصحيفة أن الرئيس المصري أصدر قانونا رقم 196 لسـنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، بمبلغ مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 197 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء "صندوق مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات جديدة من السيسي بشأن أحكام "صندوق مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.