وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه في حال عدم منع هذا التسلح ستتكرر كارثة مرفأ بيروت.
ونشر نتنياهو صورا لمنازل ومنشآت مدنية في لبنان، ادعى من خلالها أن حزب الله أخفى فيها الصواريخ.
من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيفاجئ [زعيم حزب الله اللبناني حسن] نصرالله باكتشافات جديدة".
ونشر عوفير غندلمان، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، زعم من خلالها أن "الانفجار القادم في بيروت قد يقع في مخزن الأسلحة هذا، وفي مصنع الصواريخ هذا الموضوعَين عمدا وسط حي سكني قريبا جدا من محطة بنزين وشركة غاز".
وتابع المتحدث باسم نتنياهو: "حزب الله يعرض اللبنانيين لخطر كبير لأنه يريد استخدامهم كدروع بشرية. هذه هي إحداثيات المخزن والمصنع السريين".
كانت هذه تفاصيل خبر محذرا من تكرار كارثة مرفأ بيروت… نتنياهو: "حزب الله" يمتلك مصنع صواريخ دقيقة وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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