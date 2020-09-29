وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي المنتخب، عبد الله بليحق، إن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني تقدمت باستقالتها لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، و"سيتم عرضها على المجلس للنظر فيها".
© AP Photo / Kamran Jebreili
منذ ذلك الحين لم يعقد المجلس أي جلسات في ظل العديد من المعوقات التي قد تحول دون ذلك، أهمها انقسام المجلس بين الشرق والغرب، وإقامة بعض النواب خارج البلاد، واصطفاف بعضهم إلى حكومة الوفاق، وبعضهم إلى الحكومة المؤقتة.
في غضون ذلك يراهن البعض على أن الاتفاق المرتقب حال نجاحه سينهي الفترة الحالية بما يعني الانتقال إلى حكومة واحدة في عموم البلاد ينتهي معها دور حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة.
في البداية، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا طلال الميهوب، إن الحكومة تمارس عملها حتى الآن على أن يبت في الاستقالة حال انعقاد أول جلسة للبرلمان.
وبشأن صعوبة انعقاد جلسة للبرلمان في الظروف الراهنة أكد الميهوب لـ"سبوتنيك"، أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لعقد جلسة للبرلمان.
© REUTERS / Arnd Wiegmann
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستقالة التي قدمت رفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق الليبي، وأن الحكومة تمارس مهامها بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن القرار الأخير يظل للبرلمان.
ويرى المريمي أنه في ظل الظروف الراهنة فإن الجميع يترقب الاجتماعات التي تعقد منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني، حيث يراهن الجميع على أن توحيد المؤسسات في عموم ليبيا وحينها لن تكون هناك حاجة لقبول الاستقالة.
استضافت القاهرة، الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، حيث التقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في الداخل الليبي وفيما يتعلق بالمسار السياسي.
وشهدت الساحة الليبية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستئناف ضخ النفط، وتوافق أولي حول المناصب السيادية.
وتجتمع اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والبرلمان والشخصيات التي اختارتها البعثة في جنيف، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تقديم استقالتها منذ فترة...ما مصير الحكومة الليبية المؤقتة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.