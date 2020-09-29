مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

​ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أنه تم إعلان الحداد 40 يوما عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق من اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة علاجية.

وأعلنت الحكومة الكويتية إغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير البلاد.

وتلا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، البيان الحكومي الذي بثه التلفزيون الرسمي، وقال إنه عملا بأحكام الدستور الكويتي بشأن أحكام توارث الإمارة "مجلس الوزراء ينادي بولي العهد نواف الجابر الأحمد الصباح أميرا لدولة الكويت".

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الأمير الراحل "انتقل إلى جوار ربه بالولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت الكويت".