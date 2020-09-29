شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن الحداد 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء الكويتى الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم، حزنا على وفاة أمير الكويت الذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، عن عمر يناهز (91 عاما) فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده.

ونعى مجلس الوزراء الكويتى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة قائد العمل الإنساني الشيخ صباح. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، في بيان على تلفزيون الكويت، أن مجلس الوزراء ينادي ولي العهد أميراً لدولة الكويت.

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