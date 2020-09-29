أردوغان يعبر عن مشاعره لحظة تلقيه خبر وفاة أمير الكويت

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"،

#عاجل | #أردوغان: أسأل الله الرحمة لأمير #الكويت الذي تلقيت نبأ وفاته بحزن عميق، وأقدم التعازي للشعب الكويتي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 29, 2020

عن اللحظة التي تلقى فيها خبر وفاة الأمير الكويتي، قائلا: "أسأل الله الرحمة لأمير الكويت الذي تلقيت نبأ وفاته بحزن عميق، وأقدم التعازي للشعب الكويتي".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

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وبثت قناة الكويت الأولى إعلان وفاة أمير البلاد، في بيان قرأه الشيخ علي جراح صباح الصباح وزير شؤون الديوان الملكي في الكويت، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

ولد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح في 16 يونيو/حزيران 1929. تلقى تعليمه في المدرسة المباركية التي تعد أول مدرسة نظامية في تاريخ البلاد، وتمّت مبايعته بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 يناير/حزيران 2006.

وتميز الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، بميوله إلى الحلول الدبلوماسية لحل الخلافات بين الدول، حيث كان الوسيط الرئيسي بين قطر والدول المقاطعة لها، بالإضافة إلى مساهمته في إبرام اتفاق السلام بين شطري اليمن لوقف الحرب الأهلية بينهم في عام 1972. وفي عام 1980، تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.