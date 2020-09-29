وزير خارجية الإمارات: السلام مع إسرائيل أوقف خطة ضم أراض فلسطينية من الضفة

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير الإماراتي في خطاب أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 75، "تبقى الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مطلبا ثابتا".
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وتابع، "سنسعى لأن تفتح المعاهدة آفاقا فكرية جديدة في المنطقة".
ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في منتصف الشهر الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".
واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع في البيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".
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