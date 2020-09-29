شكرا لقرائتكم خبر عن أوسمة نالها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا عصر اليوم، الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، ليتشح العالم العربي كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الإنسانية إلى جوار ربه.

مسيرة حافلة بالعطاءات والإنجازات، حصل خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على عدة أوسمة تقديراً لجهوده البارزة.. وإضافة إلى تكريمه من قبل الأمم المتحدة عام 2014، ومنحه لقب "قائد العمل الإنساني"، وحصوله على "وسام زايد" عام 2006، حصل أيضاً على قلادة الملك عبد العزيز آل سعود من السعودية، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكة البحرين، ووسام عمان المدني من الدرجة الأولى من سلطنة عمان، ووسام جوقة الشرف الأكبر من الجمهورية الفرنسية.

كمال نال وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية برتبة وشاح أكبر من الجمهورية اللبنانية، ووسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية إيطاليا، ووسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية ألمانيا، وقلادة كريسا نثموم الإمبراطورية من اليابان، والوسام الأعظم من طبقة باث من ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية الذي تسلمه منها خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة في نوفمبر 2012، بجانب حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة جورج واشنطن التي تسلمها في يونيو 2005.