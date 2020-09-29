شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف رتل أمنى تابع لقوات التحالف الدولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة.

ولفتت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إلى أن الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد، موضحة أن الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات.