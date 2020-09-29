ولى عهد أبو ظبى ينعى أمير الكويت: رحم الله رجل الحكمة والتسامح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 91 عاماً. وكتب ولى عهد أبو ظبى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق

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