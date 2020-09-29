شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الليبى يطالب المغرب بتحديد جدول أعمال الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم تغيير أعضاء مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية المشارك في محادثات المغرب. وأضافت القناة أن مجلس الدولة التابع للوفاق يرفع ممثليه بحوار المغرب إلى 13، فيما أن وفد النواب الليبى إلى حوار المغرب يبقى على ممثليه الخمسة.

ولفتت القناة إلى أن هناك تخوفا لدى وفد البرلمان الليبى من توجه أطراف في وفد الوفاق لنقض الاتفاق السابق، موضحة أن وفد البرلمان الليبى يطالب المغرب بتحديد جدول أعمال الحوار الليبى.