شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزى أسرة آل الصباح والشعب الكويتى فى وفاة الشيخ صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أسرة آل الصباح والشعب الكويتي فى وفاة الشيخ صباح أمير الكويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ورحل عن عالمنا منذ قليل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

محطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء منذ توليه أول مسئولية "عمل عام" فى 1954 وهو فى الـ 25 من عمره، ومرورًا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عامًا، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرًا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت فى عهده قفزات تنموية واقتصادية فى مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته فى حل العديد من أزمات المنطقة.