شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ فى مناسيب النيل فى معظم القطاعات بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الرى السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ فى معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد الأربعاء، سيكون فى حدود 445 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 50 مليون متر مكعب. وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات. Advertisements ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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