شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الجزائرى يدعو وسائل الإعلام للتأكد من مصداقية مصادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق بإسم الحكومة اليوم الثلاثاء وسائل الاعلام إلى التأكد من مصادرها في معالجة المعلومات الاقتصادية والمالية خاصة خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال بلحيمر في بيان له اليوم إن " المعلومة الاقتصادية والمالية خاصة في فترة الأزمة الصحية تكتسي طابعا حاسما وحساسا يستدعي معالجة خاصة من خلال العمل على التأكد من مصداقية المصدر".

وطالب بلحيمر وسائل الإعلام بالتوجه إلى الأجهزة المختصة بوزارات المالية والصناعة والتجارة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه خارج هذه الجهات المزودة بالإحصائيات فإنه لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات.

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