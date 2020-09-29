شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى الشيخ صباح الأحمد: رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية وشعبها يشاركون الكويت أحزانها بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الديوان الملكي السعودى نعى الشيخ الصباح وأكد أنه رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

تلقى خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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وقدما خادم الحرمين وولى العهد، خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

إنا لله وإنا إليه راجعون.