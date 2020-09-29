شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها هناك. وعقب وفاته تتجه الأنظار إلى من سيخلف الأمير الراحل في الحكم، حيث تشير التقديرات إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، الأخ غير شقيق لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر، وولى عهده هو الأقرب للحكم.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن ولى العهد الكويتي:

الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وهو أخ غير شقيق لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر، وشغل منصب ولى عهد الأمير الراحل ونائبه.

عُين وليًا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير صباح الأحمد حكم الكويت.

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ينص الدستور الكويتي على "يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

تولى شؤون وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والداخلية مرة ثانية، في أعوام 1978، 1988، 1991، 2003 على الترتيب.

يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز.

متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.