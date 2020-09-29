قائد إنسانى بدرجة أمير.. وداعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عاما بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى الكويت، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.
وفى هذا التقرير، يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء والعالم العربى، أبرز المعلومات عن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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