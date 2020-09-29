شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات ينعى أمير الكويت ويعلن تنكيس الأعلام 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام. كما نعى رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال الشيخ محمد بن راشد إن الشيخ صباح خدم وقدم وأكرم شعبه.

وكان الديوان الأميري الكويتى أعلن في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت."

