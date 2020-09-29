شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة تنعى أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت بعثة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكتبت البعثة علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " إنا لله وإنا إليه راجعون“ بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادي وادخلي جنتي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"

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إنا لله وإنا إليه راجعونبسم الله الرحمن الرحيميا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادي وادخلي جنتي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح pic.twitter.com/0vv2Gh00Co

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“إنا لله وإنا إليه راجعون“

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادي وادخلي جنتي)



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح pic.twitter.com/0vv2Gh00Co — Kuwait Mission to the UN 🇰🇼 (@KuwaitMissionUN) September 29, 2020 (@KuwaitMissionUN)

— Kuwait Mission to the UN