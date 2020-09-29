شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى عن وفاة الشيخ صباح: فاجعتنا كبيرة ومصابنا جلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكتب الغانم، عبر حسابه بموقع تويتر:" إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمك الله".





وأضاف قائلاً:" عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله و لأهل الكويت الكرام ، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم".





وتابع:" وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، الا انني عاجز حاليا عن تصور كيف لن التقيك مجددا، استمع إليك، وانهل من حكمتك، واستفيد من تجربتك الطويلة لقد كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية ، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها".

واختتم:" رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضي، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

ومنذ 23 يوليو، كان يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.

وكان الصباح قام في عام 2019 الماضي، برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.