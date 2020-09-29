شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالكويت عن الأمير الراحل: كرس حياته للسلام واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السفارة الأمريكية بالكويت الأمير صباح الأحمد الجابر الصياح الذى توفى قبل قليل عن عمر يناهز 91 عاما بعد رحلة علاجية فى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة فى تغريدة لها على تويتر قبل قليل: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى دولة الكويت حكومة وشعباً بوفاة سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ولا يسعنا إلا أن نذكر بإنجازات سمو الأمير الراحل الذي كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. عظم الله أجركم".

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وفد أعلن الديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.