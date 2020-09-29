شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 539 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما يشير إلى زيادة معدلات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين، وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 334 ألفًا و187 حالة من بينها 10 آلاف و906 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1005 حالات حرجة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 696 حالة تعاف جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 318 ألفًا و542 حالة، وتسجيل 27 حالة وفاة ليبلغ عدد الوفيات 4739 حالة، فضلًا عن إجراء 51 ألفًا و676 فحصًا مخبريًا جديدًا.

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