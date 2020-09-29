شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يؤكد دعم عملية إحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السودانى المكلف عمر قمر الدين إيلاء الوزارة العناية القصوى لدعم عملية إحلال السلام والانطلاق منها لبناء السودان، الذى يتطلع إليه مواطنو البلاد فى مختلف مواقعهم، وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قمر الدين استقبل وفد المقدمة من "الجبهة الثورية" برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار".
وناقش الجانبان سبل تنفيذ اتفاقيات السلام المتوصل إليها في جوبا، والمتوقع توقيعها بشكل نهائي في الثالث من أكتوبر المقبل، ومسؤوليات تطوير هذه الاتفاقيات بما يؤمن تحقيق السلام والاستقرار في كل أرجاء البلاد.
وأطلع وزير الخارجية المكلف أعضاء الوفد على اهتمام الأطراف الدولية بموضوع السلام في السودان، ودعمها لما تحقق على طريقه، والتزامها ببذل ما يعين على ذلك.. واتفقت الرؤى، في اللقاء، على واجب بناء الشراكة اللازمة بين مكونات وقوى السودان.
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