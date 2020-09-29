شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تطلق برنامج «بناء الكفاءات» لتأهيل الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الثالثة، لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يُنفَّذ من خلال “أكاديمية الزكاة والدخل”، التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، ويطرح فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والمراجعة والتدقيق، والالتزام والمتابعة، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى تقنية المعلومات، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير.

ويوفر برنامج “بناء الكفاءات” العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، من أبرزها مكافأة مالية شهرية للمتدرب، وإجازة سنوية، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وحضور دورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها.

ويشترط البرنامج للالتحاق بمساراته التدريبية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في واحد من التخصصات المحددة، بمعدل تراكمي قدره (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلهما، وألا يزيد عمر خريج البكالوريوس عن 25 عاماً، والماجستير عن 27 عاماً طبقاً للتقويم الهجري، وأن يكون حائزاً على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

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كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

ودعا مدير عام الإدارة العامة لرأس المال البشري بالهيئة المهندس حمد الحميدي جميع الخريجين للالتحاق بالبرنامج، الذي يوفر لهم فرصاً تطويرية كبيرة ومزايا عديدة، مشيراً إلى أن برنامج “بناء الكفاءات” سيمكّن الخريجين من المنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لما سيكتسبونه من مهارات أثناء البرنامج.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يمكن التقديم على برنامج “بناء الكفاءات” عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا)، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُعلَن النتائج في الثامن من نوفمبر، وينطلق التدريب في السادس من ديسمبر.

ودعت الهيئة الطلبة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن البرنامج، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

يُشار إلى أن البرنامج في دفعتيْه السابقتيْن استفاد منه 115 متدرب، وتم توظيف 73 منهم في عددٍ من إدارات وأقسام الهيئة.