شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: بدء ضخ المياه لمركز «الجحفة» بحائل.. يخدم 3900 نسمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، بدء ضخ المياه عبر الشبكة لمركز الجحفة بمحافظة الشنان، بمنطقة حائل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مراحل مشروع مياه حائل الشامل لخدمة أكثر من 3900 نسمة، والاستغناء عن 150 رحلة صهريج شهريًا.

وأضافت شركة المياه الوطنية أن ذلك يأتي ضمن خطط رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.