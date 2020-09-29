شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الديوان الأميري، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكر الديوان الأميري في بيانه: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

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