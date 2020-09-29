شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة بعد أسبوعين في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة بعد أسبوعين.
وقال “الحصيني”، عبر حسابه على موقع تويتر، يُتوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية على منطقتي الرياض والقصيم، وتقترب من 15 درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.
وتابع، تقترب درجات الحرارة في الشرقية ونجران، من 20 الصغرى مع تشغيل سخانات المياه.
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